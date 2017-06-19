Дело об уборке квартиры. Рабочие несколько часов выносили горы мусора из захламленного помещения

Нескучное право

Фото с сайта ngs24.ru

"Нескучное право" в очередной раз поделится с вами забавной историей. На сей раз из области принудительного исполнения судебных актов. Не так давно необычное судебное решение пришлось исполнять приставам: суд обязал некую гражданку навести порядок в собственной квартире. Горе-хозяйка так запустила себя, что ее соседи были вынуждены добиваться чистоты в судебном порядке.

Когда приставы пришли по указанному судом адресу, решение уже не казалось им странным. Повсюду - на полу, стенах и потолке - бегали тараканы. Однако! Так жить человек не вправе! Суд обязал гражданку устранить нарушения санитарно-гигиенических требований по содержанию жилого помещения: провести уборку, выбросить мусор, произвести дезинфекцию. Проще говоря, такой бардак в жилище был признан незаконным.

Исполнять решение суда добровольно женщина не стала. По истечении отведенного законом времени судебные приставы приехали к ней с бригадой рабочих, которых она, несмотря на протест, все-таки впустила. Как сообщают в Федеральной службе судебных приставов, завалы в квартире рабочие разбирали и выносили в течение шести часов.

Одним днем процесс исполнения решения суда не ограничился. Любопытный факт: бригада рабочих, которым пришлось разгребать завалы, состояла из граждан, отбывающих обязательные работы. Такое наказание им назначили суды за какие-то административные правонарушения, например, неуплату административных штрафов. Пожалуй, неплохо придумано!

Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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