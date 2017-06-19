Адвокат предложил судье дуэль на мухобойках и попал в тюрьму

Нескучное право

Фото с сайта Novosti-kosmonavtiki.ru

Во всех сферах общественной жизни порой происходят необычные и комичные случаи. Как вы уже могли убедиться, нередки неординарные ситуации и в правовой области. Сегодня мы поведаем вам о случае, произошедшем прямо в зале судебного заседания, где, казалось бы, все строго и дисциплинированно. Назовем его «случай с мухобойкой».

Так, суд Караганды признал казахстанского адвоката виновным по статьям Уголовного кодекса 341 («Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия») и 342 («Неуважение к суду»). За что же? Не угадаете.

Все начиналось довольно невинно: юрист пришел на процесс к судье с целым арсеналом разных предметов. В частности, принес с собой пять розовых мухобоек, одну черную пешку, двенадцатигранный кубик, зеленую зажигалку и гильотину для сигар. Все это он разложил рядом с собой, после чего предложил служителю Фемиды дуэль на мухобойках. Судья, естественно, отказался.

Преступление произошло, вероятно, после озвученного отказа. По версии правоохранительных органов, нарушитель совершил скандальное нападение с мухобойкой на судью, вследствие чего был задержан. Судья утверждал, что после атаки юриста у него был поврежден палец.

Конечно, для нас это смешная и курьезная ситуация, а вот казахстанскому адвокату, который ударил судью мухобойкой, вынесен приговор. Он получил три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Так что с судьями шутки плохи!

Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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