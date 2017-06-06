Отличникам разрешили плевать в лицо преподавателям?

Нескучное право

Фото с сайта koloz.com

Мы решили поведать вам о некоторых законодательных причудах зарубежных стран в отношении сдачи сессии. Известно, что студенты часто не согласны с оценкой или отказом проставить им зачет. И преподавателю порой приходится выслушивать заунывные мольбы неудовлетворенной половины группы, клянченье и уговоры. Интересно разрешили этот вечный конфликт в Испании. Там студенты-танцоры могут проявить свое упорство, танцуя сальсу перед преподавателем до тех пор, пока не получат тот самый долгожданный зачет. Как говорится, взять на измор экзаменатора. Хотя это еще большой вопрос, кто кого возьмет на измор. Все же сидеть и смотреть легче, чем танцевать.

Еще одна интересная возможность предусмотрена для норвежских студентов, имевших в детстве фобии по части кукол. Так, если экзаменатор похож на куклу, которую студент в детстве боялся, то студенту разрешено потребовать замену преподавателя.

А в Мексике поблажки предусмотрены для девушек, весящих менее 80 килограммов: им дается дополнительная попытка на экзамене. Вероятно, так власти решили бороться с лишним весом населения.

А в Чехии, по слухам, студенты, закончившие учебное заведение с отличием, имеют право после получения диплома плюнуть в лицо одному преподавателю на выбор. Но это именно слухи, так что не стоит рассчитывать на подобную возможность.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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