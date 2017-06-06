Автомобиль или горный козел? За что житель Индии подал в суд на производителя машины?

Нескучное право

Фото с сайта www.tourprom.ru

Если вы задумались о приобретении автомобиля и не остаетесь равнодушными к рекламным сообщениям автомобильных компаний, то сегодняшний выпуск «Нескучного права» порадует вас необычным случаем из индийской судебной практики.

Итак, 80-летний житель Индии оценил рекламный проспект Chevrolet Forester, в котором говорилось о том, что автомобиль «преодолевает все преграды с легкостью горного козла», и приобрел машину данной марки. Следует сказать, что рекламный слоган сопровождали соответствующие иллюстрации. И вот счастливый автовладелец во время тропического ливня попал в неприятную ситуацию. Его «мощная» машина полностью вышла из строя. Этот курьезный случай стал причиной для подачи судебного иска.

Индийский суд признал, что автомобиль Chevrolet Forester значительно отличается от горного козла. При этом истец, доказывая свою правоту, многозначительно отмечал, что козлы не встают намертво, проходя водный поток глубиной в фут, и тем более в нем не гибнут. «Посему, налицо явное введение покупателя в заблуждение», - констатировал обманутый потребитель. Индийские суды местных инстанций дважды вставали на сторону пострадавшего.

Однако автомобильная компания не намерена была идти на уступки покупателю и подала апелляцию в Верховный суд Индии, мотивируя свою позицию тем, что Forester не является автомобилем, предназначенным для всех погодных условий и типов покрытия, но тщетно: Верховный суд снова защитил потребителя, приняв решение в его пользу и обязав продавца выкупить у владельца автомобиль по его первоначальной стоимости.

Материалы подготовлены адвокатским бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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