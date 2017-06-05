5 июня - Всемирный день защиты окружающей среды

Нескучное право

Фото с сайта sovetland.ru

"Нескучное право" приветствует вас и поздравляет с Всемирным днем защиты окружающей среды. И чтобы заставить вас улыбнуться, мы расскажем о нескольких забавных законах на тему сегодняшнего праздника.

Защита окружающей среды – задача, конечно, очень важная, глобального потепления все боятся и никто его не желает. Но больше всего, похоже, напуганы власти Эстонии и Валлонского региона Бельгии. Чем еще объяснить введенные ими крайне необычные налоги?

Так, местные власти Валлонии, где проживает около 3,5 млн человек, решили ввести налог на приготовление еды на гриле. Оказывается, что во время готовки на гриле в атмосферу выделяется 50-100 граммов парниковых газов. И законодатель был убежден, что, вводя налог, он начал свою борьбу за человечество и против глобального потепления. Теперь за удовольствие устроить у себя во дворе пикник с шашлыками бельгийцы должны платить. А для слежения за соблюдением закона над Валлонией летает специальный вертолет с теплокамерами.

Намного более смешной налог ввело в 2008 году эстонское правительство, а именно: налог на животноводов, занимающихся разведением крупного рогатого скота. Оказывается, кишечные газы коров невероятно сильно загрязняют окружающую среду. Так что владельцам животных необходимо платить за газы, выходящие из коров и бычков.

Надо сказать, что Эстония была не первым государством, додумавшимся до такого оригинального способа борьбы с отравлением воздуха. Еще в 2003 году с аналогичной инициативой выступали власти Новой Зеландии. Но, вероятно, на тот момент общество еще не было готово. И законопроект не прошел.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

Все выпуски программы »