Преступник подал в суд на заложников, которые не помогли ему скрыться от полиции

Нескучное право

Фото с сайта v-kurse.ru

Порой на долю судей выпадают весьма странные дела, где разбираются истории, которые могут вызвать зависть сценаристов остросюжетного кино. Сегодня мы расскажем о трех самых нелепых судебных исках нашего времени.

Третье место занимает не так давно поданный какой-то израильтянкой иск к телеканалу за неточное предсказание погоды. «Они обещали, что будет солнечно, но пошел дождь», - заявила истица. В результате женщина оделась легко и подхватила грипп. Удивительно, но инициативная особа выиграла суд и получила компенсацию в 1000 долларов.

Второе место занимает поданный в 2010 году иск осужденного преступника к своим заложникам. Мужчина пожаловался на то, что они не оказали ему помощь и не помогли скрыться от полиции. По словам истца, вероломные заложники не выполнили условия устного договора, имевшего юридическую силу. Очевидно, что подобные требования не были удовлетворены.

Первое место в сегодняшнем рейтинге нелепых заявлений занимает иск сенатора штата Небраска, поданный против Бога за многочисленные разрушения, смерть миллионов людей и другие злодеяния, которые произошли, по мнению сенатора, с ведома Всевышнего. Нужно сказать, что местный окружной судья изящно выкрутился: отказал в рассмотрении дела, так как по закону истец должен уведомить ответчика о подаче заявления, что было затруднительно в сложившейся ситуации с юридической точки зрения.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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