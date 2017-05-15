15 мая - Международный день семьи. Какие меры поддержки семей действуют в различных странах?

Нескучное право

Фото с сайта ulmeria.ru

Сегодня, 15 мая, во всем мире отмечается Международный день семьи. История праздника началась не так давно, всего около двух десятков лет назад. Международный день семьи был провозглашен в резолюции Генеральной ассамблеи ООН. В календаре знаменательных дат этот день отражает всеобщую радость, ощущение надежности и силы близких людей.

Но, помимо того, учреждение данного праздника – это привлечение внимания к институту семьи со стороны законодателя. Какие же меры по поддержке семьи, установленные в разных странах, можно озвучить в качестве примера для всех иных?

В России самой заметной мерой поддержки является материнский капитал. Во Франции действует государственный проект поддержания многодетных семей, согласно которому рождение каждого последующего ребенка способствует снижению предъявляемых к уплате налогов. А семья, в которой растет четверо детей, вообще освобождается от уплаты любых налогов.

В Швеции многодетным семьям выплачивают пособие, увеличивающееся в размере с рождением очередного ребенка. Кроме этого, предусмотрено дополнительное финансирование при оплате коммунальных услуг, услуг детских дошкольных учреждений, покупке продуктов питания. Дополнительный налоговый бонус за каждого последующего малыша получают и матери в Германии. В стране узаконена регулярная прогрессирующая сумма выплаты детского пособия.

Остается добавить, что одной лишь целевой помощи государства недостаточно для создания и укрепления семей во всем мире. Постоянное общение, дружба и любовь между всеми членами семьи – вот основа крепких отношений.

Материалы подготовлены адвокатским бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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