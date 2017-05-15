15 мая - Международный день семьи. Какие меры поддержки семей действуют в различных странах?

- 15.05.2017 г. 10:47
- Слушать: эфир Скачать (0.81 Мб)
Сегодня, 15 мая, во всем мире отмечается Международный день семьи. История праздника началась не так давно, всего около двух десятков лет назад. Международный день семьи был провозглашен в резолюции Генеральной ассамблеи ООН. В календаре знаменательных дат этот день отражает всеобщую радость, ощущение надежности и силы близких людей.
Но, помимо того, учреждение данного праздника – это привлечение внимания к институту семьи со стороны законодателя. Какие же меры по поддержке семьи, установленные в разных странах, можно озвучить в качестве примера для всех иных?
В России самой заметной мерой поддержки является материнский капитал. Во Франции действует государственный проект поддержания многодетных семей, согласно которому рождение каждого последующего ребенка способствует снижению предъявляемых к уплате налогов. А семья, в которой растет четверо детей, вообще освобождается от уплаты любых налогов.
В Швеции многодетным семьям выплачивают пособие, увеличивающееся в размере с рождением очередного ребенка. Кроме этого, предусмотрено дополнительное финансирование при оплате коммунальных услуг, услуг детских дошкольных учреждений, покупке продуктов питания. Дополнительный налоговый бонус за каждого последующего малыша получают и матери в Германии. В стране узаконена регулярная прогрессирующая сумма выплаты детского пособия.
Остается добавить, что одной лишь целевой помощи государства недостаточно для создания и укрепления семей во всем мире. Постоянное общение, дружба и любовь между всеми членами семьи – вот основа крепких отношений.
Материалы подготовлены адвокатским бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»