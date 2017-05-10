Не наказать, а позаботиться. В Италии преподаватели должны укрывать спящих на лекциях студентов

Нескучное право

Фото с сайта мпгу.рф

Сегодня мы расскажем о некоторых забавных законах, касающихся студенчества. Всем известно, что на какой-нибудь скучной лекции особенно актуальным для молодых людей является сон на последних рядах большой аудитории. Но если в России преподаватель вправе этот сон прервать, например, повысив тон, то в штате Калифорния сделать это будет не так просто. Дело все в том, что в этом штате студент, спящий на занятиях, имеет право попросить преподавателя говорить потише! Да, да, вы не ослышались! «Потише, пожалуйста, профессор Смит!» - совершенно правомерно может заявить калифорнийский студент.

Но, пожалуй, даже свободолюбивой Америке далеко до солнечной Италии. Кто бы мог подумать, что в этой, в общем-то достаточно консервативной стране (вспомните атмосферу из Крестного отца-2), существует еще более дикое правило. Внимание: преподаватель должен проявить заботу и, заметив спящего студента, укрыть его. Чем? Не знаю, может быть, специально на этот случай в аудиториях припасены пледы?

А в Бельгии спать на занятиях вообще-то нельзя, но если студента застанут спящим с открытым ртом, то дело примет совсем иной оборот. И наказать его уже не получится.

Интересно, что есть страны, где студенты получают бонус, если бодрствовали в учебный период. Так, в Бразилии за это ставят один экзамен автоматом. В общем, как оказалось, спящие студенты занимают мысли законодателей различных государств не так уж редко.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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