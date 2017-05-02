В какой стране был введен налог на наркоторговлю?

Нескучное право

Фото с сайта today.kz

"Нескучное право" продолжает начатый на этой неделе рассказ о налогах на преступления. Мы уже сообщали про взимание так называемой виры в Древней Руси и налоге на взятки на острове Ява. Но, согласитесь, подобные меры, принятые в Средневековье, большого удивления не вызывают. Все же другие были времена.

А вот тот факт, что в США в 20 веке был введен закон, согласно которому драгдилеры должны платить за занятие наркоторговлей, притом что она, естественно, противозаконна, поражает неимоверно!

Еще один интересный факт: в Бельгии введен сбор, прозванный в народе налогом «на проституцию». В данной стране, как известно, она не запрещена. Но все же в большинстве современных стран свободная любовь за деньги под запретом. Так что расскажем чуть подробнее про это.

Власти Брюсселя ввели ежегодный налог на витрины, за которыми красуются, ожидая клиентов, проститутки в квартале «красных фонарей» (3100 долларов за каждую витрину). Налог «на секс» приносит бюджету ориентировочно 4 млн франков в год, что позволяет содержать дополнительные патрули в этом квартале. Овладевшие самой древней профессией планировали обжаловать решение в суде, однако, как сочло большинство юристов, не чтобы победить, а чтобы обратить внимание общественности на произвол полицейских, который зачастую вызван пробелами в законодательстве.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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