Где существовал налог на взятки?

Нескучное право

Фото с сайта r22.fssprus.ru

На этой неделе мы расскажем вам о налогах на преступления. «Такие налоги бывают?» – спросите вы. Бывают и они очень даже хорошо известны истории на разных этапах развития общества. Особенно популярными такие налоги стали в начале средних веков. Во многих европейских государствах сама концепция традиционного налогообложения была заменена так называемым «штрафным налогом». Фактически откупиться можно было от любого преступления.

Древнерусский правовой сборник XIV–XV вв. «Русская Правда» предусматривал систему особых податей фактически за любое преступление. Например, за убийство свободного человека в пользу князя взимался платеж, называемый вира, за убийство простого свободного человека платилось 40 гривен, за убийство представителей княжеской администрации – 80. Полувирье (20 гривен) взималось за тяжелые увечья и за убийство неверной жены. Когда убийца не был известен, община-вервь, на территории которой находили убитого, платила дикую виру.

А на острове Ява в XVIII веке практиковалось взимание налога за назначение на должность. При этом зарплата должностным лицам платилась символическая, было очевидно, что налог, взимаемый за назначение, делает покупку должности бессмысленной с экономической точки зрения затею. Младший торговец, например, отдавал 3500 гульденов за пост с окладом 40 гульденов в месяц. Генерал-губернатор острова платил в десятки раз больше за 700 гульденов в месяц. Однако колониальная администрация была не так проста. Реальные заработки составляли в тысячи, а то и в десятки тысяч больше оклада за счет взяток, и государство прекрасно это понимало.

Таким образом, истории известен даже налог на взятки. Но то – «дела давно минувших дней». А что же сегодня? В следующем выпуске мы расскажем вам о современных налогах на преступления.

Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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