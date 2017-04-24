Где посетителям ресторанов и кафе запрещено стучать пальцами по столу в такт музыке?

Нескучное право

Фото с сайта www.penza-press.ru

Если вы решите отправиться на отдых в США, то данный выпуск "Нескучного права" будет полезен вам, так как сегодня мы расскажем о необычных американских запретах.

Если ваш выбор пал на Нью-Хемпшир, то знайте, что в ресторанах и кафе запрещается стучать ногой, качать головой или настукивать пальцами по столу в такт музыке.

Отдых с веселыми друзьями не может пройти без танцев, однако следует помнить, что, например, в городе Фарго в Северной Дакоте вам грозит тюрьма, если вы будете танцевать в шляпе.

В городе Кармел в Калифорнии желание полакомиться вкусным мороженым даже в очень знойную погоду будет считаться преступлением, если вы при этом стоите на тротуаре или прогуливаетесь по нему.

А в Оклахома-Сити нельзя ходить по улицам задом, поедая на ходу гамбургер.

В городе Льюис действует дресс-код, запрещающий появляться на улице в штанах, "чересчур" облегающих ноги и талию. А в Денвере запрещается ездить по воскресеньям на машинах черного цвета. Поэтому, если у вас автомобиль данного цвета, придется воспользоваться общественным транспортом или пройтись пешком.

А если вы вдруг оказались во Флориде, то имейте в виду: чтобы кататься на скейтборде, необходимо получить специальные права. Поэтому, прежде чем отправиться в путешествие, узнайте о законах, правилах поведения и традициях посещаемой страны. Будьте уверены, что ваш отдых станет намного приятнее, а эрудированность в правилах и законах поможет уберечь себя от конфузов.

Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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