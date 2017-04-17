Нескучное право

Фото с сайта yarcube.ru

Вор залез в коттедж, получил психологическую травму и отсудил у владельца 500 тыс. долларов. Что произошло с грабителем в доме - подробности в программе "Нескучное право". Подборка самых странных судебных процессов.

Попадая в неприятные ситуации, мы зачастую вспоминаем про юристов. Но вы даже представить себе не можете, при каких обстоятельствах к их услугам обращаются некоторые люди!

Например, уроженец Пенсильвании выходил из дома, только что им ограбленного, через гараж, но не смог открыть гаражную дверь, так как она была испорчена. Он также не мог войти обратно в дом, так как дверь в гараж за ним захлопнулась. Он выжил на сухой собачьей еде и упаковке Pepsi. После этого, обратившись к юристам, вор подал в суд на владельца коттеджа, заявив, что ситуация причинила ему незаслуженную психологическую травму. Присяжные присудили мужчине полмиллиона долларов компенсации морального вреда.

А вот гражданин США подал в суд на телекомпанию, обвинив ее в том, что из-за нее его жена растолстела. Истец заявил, что супруга страдает избыточным весом от того, что каждый день смотрит телевизор. Но дело до Верховного суда не дошло.

В 2005 году заключенный из Румынии, приговоренный к 20 годам за убийство, подал в суд на Бога, утверждая, что тот нарушил условия контракта. По его словам, при крещении он заключил договор с Богом о том, что взамен на платежи в форме молитв Бог не допустит, чтобы с ним происходили неприятности. Иск заключенного оставили без удовлетворения. Воистину, некоторые судебные иски потрясают воображение!



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро "Ковалев, Рязанцев и партнеры"

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