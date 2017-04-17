Почему в Париже на городских пляжах нельзя загорать в бикини?

Нескучное право

Фото с сайта france-paris.ru

Все мы с нетерпением ждем приближения наших отпусков и, пожалуй, строим планы на заграничный отдых. Однако, собираясь за границу, не забудьте о подстерегающих вас пляжных запретах на самых популярных курортах мира.

В одном из городков Италии - Тропее - действует закон, согласно которому «полным и некрасивым» женщинам запрещено оголяться на городских пляжах. Этот же запрет касается и пожилых дам. Что интересно, молодым красавицам раздеваться никто не воспрещал.

А в итальянской провинции Капри запрещено носить сабо на деревянной подошве, за появление в такой обуви в общественных местах огромный штраф - 200 евро.

Италия может претендовать на место страны, наиболее жестко регламентирующей правила поведения на своих пляжах, поскольку даже за безобидную постройку замка из песка в районе Эраклеи грозит штраф до 250 евро - этот запрет возмущает и туристов, и жителей.

В бикини не стоит загорать на городских пляжах Парижа - штраф составит около 40 евро. Мэрия Парижа считает, что вызывающие пляжные наряды могут провоцировать «опасное поведение на берегу реки».

А вот любителям ночной романтики, отдыхая в Сингапуре, не удастся искупаться после захода солнца, поскольку данный запрет включен в брошюру, которую выдают туристам в аэропорту.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

Все выпуски программы »