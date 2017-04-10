В какой стране жителей штрафуют за покупку некачественных товаров?

- 10.04.2017 г. 12:47
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Сегодняшний выпуск посвящен любителям покушать.
Многие из нас не знают, что в Италии очень трепетное отношение к сыроделам и сыру вообще. Поэтому несколько столетий назад в стране приняли закон, согласно которому женщине «легкого и дурного поведения» запрещено приближаться к сыродельням. Данный закон действует для жителей страны до сих пор. А работники сырной фабрики запросто могут угодить в тюремную камеру, если посмеют на рабочем месте... уснуть.
Также еще один закон действует в Италии в отношении покупки некачественных товаров, в том числе еды. По итальянским законам, жители страны и туристы обязаны самостоятельно следить за ее качеством и ни в коем случае не приобретать продукты на «сомнительных» рынках. Так, если турист приобрел товар низкого качества, ему положено... заплатить штраф!
А вот если вы женитесь на прекрасной итальянке из Венеции, то рискуете вообще остаться голодным, поскольку ваша супруга не имеет права вас кормить.
Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»