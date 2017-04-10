В какой стране на некоторых машинах нельзя ездить в будние дни?

Нескучное право

Фото с сайта news.gisher.ru

Сегодня выпуск для любителей авто.

Взяв автомобиль напрокат в другой стране, будьте осторожны, чтобы ваш отдых не омрачил приличный штраф. Туристам на Филиппинах нужно знать, что, взяв напрокат машину, необходимо обратить внимание на номерной знак, поскольку на авто, номерной знак которых заканчивается на определенную цифру, нельзя разъезжать по дорогам. Согласно местным законам, те, чьи номерные знаки заканчиваются на цифру 1 или 2, не имеют права ездить по дорогам по понедельникам. Владельцам номеров, заканчивающихся на цифры 3 и 4, запрещено ездить по вторникам, 5 и 6 — по средам, 7 и 8 — по четвергам, 9 и 0 — по пятницам.

А вот в Германии проблемы с законом обеспечены тем, у кого во время езды по автобану закончится бензин в баке. Водитель обязан своевременно заправлять свой автомобиль, чтобы избежать возможности остановки.

Соединенные Штаты Америки также отличаются изобретательностью при принятии законов, касающихся автомобилей. Например, в штате Орегон никто не имеет права заправлять любое транспортное средство самостоятельно, кроме работников заправочной станции. А вот в Техасе на автомобиле обязательно наличие дворников стеклоочистителей, но не обязательно лобовое стекло. Так-то.

Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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