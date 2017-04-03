Где налоги собирали с помощью ягуара? И как в древней Америке сборщики налогов проявляли гуманность?

Нескучное право

Фото с сайта albania-news.ru

Тема налогов поистине неиссякаема! Мы уже рассказали про самые нелепые налоги древности и современности, отечества и заграницы, но речь шла о предмете налогообложения. Сегодня же мы расскажем, чем, помимо денег, собирались налоги и как выбивались долги.

Думается, страшные сказки, где в качестве дани дракону отдавали девственниц, имеют под собой некоторую реальную основу. Так, в Персии император Дарий III собирал налог живым товаром: евнухами. Вот уж воистину форма налогообложения предопределяется потребностями эпохи.

А в стране инков, об название которой можно сломать язык: Тауантинсуйу, государстве, в начале XVI века располагавшемся на территории древней Америки, сборщики налогов, напротив, проявляли несвойственную времени гуманность. С немощных и особо бедных плательщиков они в качестве дани снимали несколько вшей, и этого было достаточно.

Что касается способа сбора налогов, то самым ярким и элегантным нам показался способ, практикуемый в государстве Чибча-Муисков, которое в XII—XVI веках занимало значительную часть территории нынешней Колумбии. Так вот, власти этого государства постановили привязывать у входа в жилище неплательщика налогов дикого ягуара, чтобы человек не смог выйти из дома, не уплатив долг.

Сразу вспоминается репортаж о борьбе с неплательщиками в современной России, где судебные приставы взялись конфисковать входные двери в жилище в целях погашения долгов. А что, как выяснилось, очень действенный метод! В большинстве случаев долги, в том числе по налогам, оплачивались, как говорится, не отходя от кассы.

Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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