Налоги на бороду и бани. Необычные налоги, которые действовали в эпоху Петра I

Нескучное право

Фото с сайта vodabereg.ru

«Нескучное право» приветствует вас! Сегодня мы осветим некоторые интересные факты из истории Российской империи и расскажем вам о некоторых необычных налогах, взимаемых во времена правления императора Петра Первого, самого плодовитого на этот счет российского государя.

В 1704 году им был введен знаменитый налог на бороду. Помимо взимания платы за ношение бороды, ее обладателя также заставляли ходить в неудобном зипуне со стоячим воротником, а за нарушение этого требования накладывали штраф. Удивительно, но народ был так упрям, что некоторые бородачи-банкроты готовы были даже отправиться на каторгу за долги по налогу, но бороду не сбривали.

Еще один введенный Петром налог, налог на бани, появился из-за нехватки средств на финансирование Северной войны. По сути, неважно было название налога. С тем же успехом это мог быть налог на жизнь, воздух или крышу над головой. Так, с купцов и думных людей собиралось по три рубля в год, с простых дворян и разночинцев – по рублю, а с крестьян – 15 копеек, вне зависимости от того, как часто они мылись в банях.

Еще один налог времен Петра I – это налог на сокрытый капитал. Указ гласил: «Кто станет деньги в землю хоронить, а кто про то доведет и деньги вынет, доносчику из тех денег треть, а остальное на государя». То есть обо всех доходах и имуществе следовало сообщать и платить с них налог. В противном же случае грозила конфискация. Надо сказать, что мера вполне современная!

Да уж, политику Перта Первого очень точно охарактеризовали бы слова Питера Лоренса о том, что если человек нарушает правила, его штрафуют, а если соблюдает их, то его облагают налогом.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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