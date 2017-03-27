Налоги на пикники и интернет. Необычные нормы, которые предлагали ввести в России

Нескучное право

Фото с сайта toskprimorye.ru

"Нескучное право" уже делилось с вами интересным фактами о взимаемых в России налогах, но то были налоги былых времен. Как же обстоит дело в современной России? Есть ли над чем посмеяться? Чему удивиться? Бесспорно, есть.

Стоит начать с того, что налоги – это то, за счет чего живет государство. Поэтому нет ничего странного в том, что из 26 тыс. документов, хранящихся в системе КонсультантПлюс:ВерсияПроф, тех, в которых встречается слово «налог», в 2,8 раза больше, чем тех, где есть слово «прибыль». Стремление государства пополнить казну так же естественно и понятно. Ведь, как говорила еще Екатерина Великая, налоги для государства – то же, что паруса для корабля. Но где предел аппетитам этой прожорливой махины?

Пару лет назад в Госдуму были вынесены на рассмотрение законопроекты о налоге на пикники и налоге на интернет. Согласно первому, предлагалось собирать налог с любителей прогуляться по федеральным лесам, а согласно второму – со всех пользователей интернета. Почему со всех, спросите вы? За что? Ответ поражает: за то, что все пользователи сети Интернет – потенциальные нарушители авторского права, так как теоретически они могут скачивать нелегальный контент. С таким же успехом можно было предложить налог на преступную деятельность. Ведь все мы чисто теоретически можем в ней участвовать!

Представляется, что вышеописанные инициаторы-фантазеры все же перегнули в этот раз палку. Успокаивает только то, что и в Госдуме их всерьез не восприняли.

Интересными фактами с нами делится Адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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