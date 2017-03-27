Где в России налоги платили в зависимости от цвета глаз?

Нескучное право

Фото с сайта horosheezrenie.ru

Сегодня мы обратимся к истории России, ее корням и расскажем вам о нескольких необычных налогах, собиравшихся на территории нашей родины в разные времена.

Поразительный принцип налогообложения существовал в Башкирии XVIII века, ставшей на тот момент уже частью Российской империи, но имевшей некоторую самостоятельность. Так, согласно логике законодателя, боровшегося за чистоту браков, коренные жители должны были иметь черный цвет глаз, а чужаки и рожденные в результате ассимиляции, иной, более светлый цвет. Поэтому налог взимался в зависимости от цвета глаз – чем светлее глаза, тем выше налог. В результате предполагаемые потомственные башкиры платили всего два алтына. Обладатели серых глаз – семь, зеленых – десять, а голубых – 13 алтын. Тяжелее всех приходилось, как вы понимаете, альбиносам.

Еще одним интересным фактом является введение городской думой Симбирска в марте 1910 года налога на право кататься по городу на велосипеде. Плательщику выдавались брошюра с правилами езды на велосипедах и номерной знак, который нужно было закрепить на велосипеде.

В начале XX века Николай II обложил налогом только появившееся тогда кино.

А в Советском Союзе в 1941 году был введен налог на бездетность. Мужчины от 20 до 50 лет и замужние женщины от 20 до 45 лет, не имевшие детей, должны были платить 6% от зарплаты государству. Налог не взимался с неспособных к деторождению и потерявших детей.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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