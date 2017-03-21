Налоги в США, которые удивляют

Нескучное право

Фото с сайта bennecke-russia.ru

Продолжая тему о современных глупых, смешных и странных налогах, "Нескучное право" решило обратить свой взор на запад, а именно, на Соединенные Штаты Америки.

Так, в штате Теннесси в 2005 году был введен налог на расширяющие сознание средства. Что за средства, спросите вы? Наркотики! Экстази, марихуана, кокаин... При этом, ясное дело, данные средства запрещены законом к распространению. То есть в США был введен налог на наркоторговлю. Ух ты! Оказывается, даже в сфере незаконной торговли могут вводиться налоги. Правда, власти, осознавая, что преступники не будут выдавать себя, разрешили платить налог анонимно, сохраняя при этом доказательство платежа. С тем, чтобы когда наркоторговца поймают, он мог доказать, что налоги все же платил, а значит, заслуживает некоторого снисхождения.

Впрочем, как известно, США знамениты своими странными законами. Чего стоит только законное право городов штата Миссури вводить налог на содержание оркестра, если в нем мэр играет на малой флейте и каждый музыкант умеет есть горох при помощи ножа! Ясно, что право это сформировано ввиду какого-то судебного прецедента. Но все же! Представьте себе эти оркестр, мэра, флейту, горох и нож. Очень живая, но оттого не менее комичная картинка!

После описанных случаев надпись, сделанная на фасаде Министерства внутренних доходов США, где сказано, что «Налоги — это цена цивилизованности общества», звучит особенно громко и несколько саркастично.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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