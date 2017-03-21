В какой стране туристы должны платить налог на солнце?

Нескучное право

Фото с сайта www.novamallorca.com

«Хороших налогов не бывает», – говорил Уинстон Черчилль. Но некоторые все же хуже других. Продолжая тему о смешных налогах, "Нескучное право" расскажет вам сегодня о современных сборах, введенных за рубежом, потрясающих своей нестандартностью.

Казалось бы, времена, когда правительства и цари пользовались своей безграничной властью и вводили бесчеловечные и необоснованные поборы с населения, давно канули в лету. Однако это заблуждение. Современные власти порой вводят не менее дикие налоги, чем их далекие предшественники. Например, в современной Греции был введен налог на бассейны, если они расположены во дворе дома. Ведь тот, кто смог позволить себе бассейн, безусловно, в состоянии пополнить государственную казну.

Австрия же без стеснения воспользовалась тем, что катание на лыжах в Альпах – занятие довольно опасное, и каждый год в австрийские больницы обращается около 150 тыс. человек с переломами и другими травмами. И ввела налог на гипс, который собирается с владельцев отелей и курортов.

Но перещеголяли всех прочих Балеарские острова Испании: Майорка, Менорка и другие. В этих жарких местах туристы должны платить налог на солнце! Его размер, конечно, невелик: 1 евро в день. Но с учетом количества ежегодно посещающих острова туристов, а это ни много ни мало миллионов 10 в год, сумма набегает приличная.

Да уж, впору нашим современникам вспомнить примеры древности, положительные примеры. Например, принципы налоговой справедливости Древнего Китая. Известно, что конфуцианство определяло идеальную систему налогообложения – 10-процентный налог. И даже император не мог изменить этого. Если он нарушал данное правило, то должен был покинуть трон.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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