«Налог кровью». Самые жестокие налоги в истории

Нескучное право

Фото с сайта albania-news.ru

Сегодня мы продолжим рассказ о необычных налогах, известных истории.

В прошлый раз мы описали нелепые поборы, установленные в древнем Риме, Византии и Англии. Но ведь это капля в море. Давайте повернем голову в другую сторону. Повернем и ужаснемся.

Самый дикий и кровожадный налог Востока взимался в Пакистане, называвшемся тогда Пешавар, его завоевателем – Ранджитом Сингхом. Налог состоял из сотни отрезанных человеческих голов в год и собирался в течение 21 года! Поразительно, но это происходило не в древности, а в период с 1780 по 1839 год. В то время, когда в России писали свои шедевры Пушкин и Лермонтов, а во Франции приняли «Декларацию прав человека и гражданина».

Еще один негуманный налог собирался Османской империей со второй половины XIV века с покоренных территорий. «Налог кровью», как его прозвали, собирался живой валютой – мальчиками, которых турки забирали из семей и обучали военному искусству. Несчастные дети не знали родителей и не имели права жениться. Всю жизнь они служили только султану и воевали за него. А свободу обретали, встречая смерть.

Не столь жестокий, но напоминающий о несколько кровожадных сказках Братьев Гримм, налог был введен в 1926 году в Тибете. Платили его все, кто имеет уши. Доход шел на содержание армии Далай-ламы. На мысли о возможном членовредительстве в целях экономии наводит тот факт, что люди, потерявшие уши, от налога освобождались.

Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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