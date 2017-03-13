В каком государстве действовали налоги на окна, шляпы и часы?

Нескучное право

Фото с сайта astv.ru

«Политика есть искусство постоянного нахождения обоснований для новых налогов», – писал Гарольд Нар, и мы не можем с ним не согласиться.

Сегодня в "Нескучном праве" мы определим тройку стран-победителей в номинации учредителей самых нелепых налогов, известных истории.

Первое место, на наш взгляд, занимает Византия, покорившая абсурдностью логики законодателя. Дело в том, что в этом государстве собирался налог на воздух. Вот уж кто-кто, а государство вряд ли может поставить себе в заслугу факт наличия воздуха на его территории.

Второе место отдано старушке Англии за количество странных налогов в истории ее существования. В этой туманной стране люди какое-то время платили налог на жизнь. А еще так называемый «налог на трусость» - плату за возможность не участвовать в войнах. Все бы ничего, если бы этот налог не собирался также и в мирное время, когда участвовать было, собственно, не в чем. Также в Англии 17 века люди платили за возможность носить шляпы, а с 1695 по 1851 год действовал налог на окна. Это привело к тому, что многие жители туманного Альбиона просто заложили свои окна кирпичом. Также известно о существовавших в Англии налогах на часы, трости и даже соломенную труху.

Третье место, пожалуй, следует отдать Риму. За одно лишь только крылатое выражение «Aes non olet» - «Деньги не пахнут», не потерявшее актуальности и поныне. Что же за налог породил это выражение? Речь о налоге на туалеты, который ввел император Веспесиан. Он же и озвучил знаменитую фразу в ответ на слова сына о «нечистоте» введенного налога. Кстати, в древнем Риме было еще два занятных налога: освободившиеся рабы платили за полученную ими свободу, а лица, имеющие еврейскую внешность, – за вход в большой город и право на жилище.

Конечно, история знала и иные случаи нестандартного «налогособирательства», но о них мы расскажем в следующих выпусках.

Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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