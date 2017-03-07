Почему в штате Флорида женщинам запрещено разбивать более трех тарелок в день?

Нескучное право

Фото с сайта karelinform.ru

Завтра один из самых замечательных международных праздников, 8 марта!

Несмотря на то, что зародился это праздник как день солидарности женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию, сейчас нередко можно встретить запреты, которые касаются исключительно женщин.

Женщинам в американском штате Флорида запрещено разбивать более трех тарелок в день. Во времена, когда принимался этот закон, в штатах было не развито производство посудных изделий, и их стоимость была очень высока. Сейчас никаких проблем с производством посуды нет, а отменить этот странный закон никто просто не удосужился.

В КНДР женщине любого возраста не разрешается ездить на велосипеде, даже если она сама им не управляет, а едет сзади мужчины на багажнике.

А вот в Японии женщинам запрещено водить машину в обуви на платформе. По статистике большинство аварий в Японии происходят именно из-за девушек, которые являются обладательницами «небоскребов». Все, кто осмелится нарушить закон, должны будут заплатить штраф в 7 тыс. иен.

Законодательство Кентукки запрещает девушкам ходить по шоссе в купальном костюме, однако исключение составляют случаи, если девушка вооружена палкой. В таком случае ей можно!

А в известной своими жесткими запретами Саудовской Аравии женщинам нельзя ходить по улице без сопровождения любого родственника мужского пола. Вот такие необычные запреты существуют в отношении женщин в современном мире.

Интересными фактами с нами делится Адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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