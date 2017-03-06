Как власти Китая заставили жителей страны чаще навещать родителей?

Нескучное право

Фото с сайта news.vse42.ru

Сегодня выпуск "Нескучного права" посвящен самым дорогим и близким людям – нашим родителям. Родители – самые главные люди в жизни каждого человека. Их роль в нашей судьбе переоценить невозможно. Родительская забота, любовь, поддержка и понимание окружают детей с младенчества. И, конечно, все согласятся, что наши дорогие мамы и папы тоже нуждаются в подобном отношении.

Увы, дети становятся взрослыми и частенько захлебываются в водовороте повседневных забот, забывая о своем долге. Такое поведение осуждается общественной моралью большинства современных государств, но оно, как известно, далеко не везде противозаконно. Но если вы переедете жить Китай, то очень скоро отсутствие вашего внимания к матери и отцу станет именно незаконным. Согласно социологическому опросу, проведенному в КНР, более 33 % людей навещали своих родителей всего один раз за прошедший год. Причина кроется в том, что за последние годы из-за быстрой урбанизации и индустриализации сотни миллионов китайцев оставили родной дом в поиске работы. Люди говорят, что им просто не хватает времени или отпуска, чтобы возвращаться домой чаще.

Китайские законодатели решили закрепить права пожилых граждан на внимание со стороны их детей и в 2012 году приняли закон, обязывающий посещать родителей столь часто, сколько тем необходимо для удовлетворения их духовных потребностей. Дополнительно запретили пренебрегать и равнодушно относится к пожилым людям, являющимся родственниками. 42 % жителей страны считают, что такой закон – хорошая идея, так как каждому стоит помнить о своих родных и хотя бы звонить им, не откладывая в долгий ящик.

Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

Все выпуски программы »