В каком штате США женщина не может постричь волосы без согласия мужа?

Нескучное право

Фото с сайта woman-time.ru

Выпуск "Нескучного права" посвящен такому важному в нашей жизни социальному институту, как семья и брак. Вашему вниманию представляются интересные нормы семейного законодательства зарубежных стран.

Так, на Филиппинах и в Ватикане вам не разрешат получить развод. Это единственные страны в мире, где развод незаконен. В Ватикане он не разрешен, а на Филиппинах попросту не предусмотрен. Единственное исключение составляют мусульмане, которым разрешают развестись при определенных обстоятельствах.

В Китае же, где действует правило «один ребенок на одну семью», уже давно введен штраф за рождение более чем одного ребенка.

Особого внимания заслуживают законы штатов США. В Хартфорде, в Коннектикуте, супругам запрещено целоваться по воскресеньям. В Северной Каролине есть закон, гласящий – «если неженатые мужчина и женщина как супруги вместе вписываются в один номер в отеле, они объявляются мужем и женой». В Монтане женщине грозит тюрьма, если она вскроет почту мужа. В Аризоне незамужним женщинам запрещается рыбачить в одиночку. А если дама замужем, она может ходить на рыбалку одна, но только по воскресеньям. В Мичигане женщина не может постричь волосы без предварительного согласия мужа.





Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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