Штраф за отказ жениться. 29 февраля в Шотландии был принят необычный закон

Нескучное право

Фото с сайта my-svadba.ru

Сегодня 28 февраля, а завтра уже первый день весны. А 29 февраля, как известно, бывает только раз в четыре года. Мало кто знает, но именно в этот редкий день в Шотландии был принят необычный закон, согласно которому мужчина, отказавшийся жениться на женщине, сделавшей ему предложение руки и сердца, обязан был заплатить штраф.

Предпосылкой принятия такого закона стала «нехватка» мужчин в стране. Поскольку мужчины-рыцари буквально тысячами гибли в войнах, лорды парламента, обеспокоенные ростом числа старых дев, утвердили этот закон и объявили, что отныне и вовеки в этот день каждая женщина в Шотландии имеет возможность сама сделать предложение мужчине о замужестве.

Если же мужчина отказывался от брака, ему необходимо было заплатить ее семье внушительный по тем временам штраф – 1 фунт. Однако от штрафа мужчину могли все-таки освободить, если он доказывал, что уже обручен с другой женщиной и мог представить свою избранницу представителям закона и «претендентке» на его руку.

К сожалению, информации о том, какое количество таких браков было заключено после введения необычного закона в Шотландии, в исторических документах не сохранилось.

Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры».

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