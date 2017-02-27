Какой срок можно получить за громкий зевок в американском суде?

Нескучное право

Фото с сайта www.aleksin-city.info

Сегодня выпуск «Нескучного права» посвящен нашему по большей части независимому, беспристрастному и справедливому, но иногда немного не такому… СУДУ.

Так, в Италии предприимчивая судья заменяла себя сестрой-близнецом, пользуясь тем, что сестры очень похожи друг на друга, и никто не мог их различить. Самое интересное, что сестра не имела юридического образования, однако никто и никогда не жаловался на то, как работает «представитель» судебной власти. Через несколько лет такое «сотрудничество» было разоблачено, когда один из адвокатов подслушал, как сестры договариваются о «работе».

Также известен случай, когда судья посадил собственную машинистку за слишком медленную работу, которую он расценил как саботаж. Возможно, судья был прав, поскольку машинистка никак не могла закончить работу по одному судебному заседанию. Срок завершения работы неоднократно переносился, после чего был назначен САМЫЙ последний, по словам судьи, срок. Видимо, машинистка не поверила в серьезность слов судьи, поскольку и этот срок был пропущен. В итоге машинистка получила вначале тюремный срок, замененный, правда, домашним арестом.

А в 2009 году судья присудил полгода тюремного заключения мужчине, который громко зевнул в суде. Кроме того, этот же судья назначил небольшой срок другому человеку, чей телефон зазвонил во время слушаний. Клиффотн Вильямс пришел в суд для того, чтобы услышать приговор своей кузине, которую в чем-то там обвиняли. После того, как Вильямс начал громко зевать, судья назначил ему наказание в виде полугодового тюремного срока, оправдывая свои действия тем, что Вильямс уж слишком громко зевал, явно намеренно нарушая порядок в суде. К слову, этот судья ответственен примерно за треть подобных объявленных в США приговоров, связанных со звонящими мобильными телефонами, разговорами в зале суда и прочим.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры».

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