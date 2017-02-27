За что в Англии под суд отдали дыню? И как адвокат помог мышам избежать судимости?

Нескучное право

Фото с сайта kazalinsk.kz

«Нескучное право» продолжает свой рассказ о том, как в Средние века на полном серьезе проводили судебные процессы над провинившимися животными.

И если в 1545 году французский суд не смог осудить саранчу, не дождавшуюся вынесения решения и упорхнувшую из страны, то 1313 год не подарил освобождения подсудимому, оказавшемуся быком. Бык, к своему несчастью, сильно покалечил человека. Суд не мог не отреагировать на данное преступление. После рассмотрения дела был вынесен приговор: бык виновен и приговаривается к смертной казни. Осужденного повесили. Да уж, жуткое дело, как тут не вспомнишь Павла III, казнившего дворцовых крыс. Право слово, некоторые правители и в 18 веке обладали средневековым нравом.

Но вернемся во Францию. Следует ради справедливости сказать, что подсудимым-животным предоставляли те же процессуальные права, что и людям. Например, это касалось права на защиту. Так, один из жителей Бартолми-Шансоне славился тем, что, будучи адвокатом, защищал в судах мышей и крыс. В суде в 1480 году он смело заявил, что грызуны не явились на заседание потому, что территория их проживания не имеет четких границ. По этой причине они не могли знать о том, что их вызывают в суд. Адвокат также сообщил, что судить всех мышей не положено. Необходимо доказать вину каждой. Естественно, суду не оставалось ничего другого, как попросту прекратить дело.

Последний приговор суда в отношении животного опять-таки был вынесен во Франции, в 1740 году. Результатом стало повешение коровы. Но больше всего нас поразил тот факт, что во времена правления Генриха IV состоялся суд над дыней. Плод обвиняли в причинении боли в животе такой важной персоне, как Его Величество. Вот он, апофеоз людской гордыни!



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры».

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