В какой стране могут посадить в тюрьму за жевательную резинку и мусор на улицах?

Нескучное право

Фото с сайта saphris.ru

Сегодня поговорим о законах чистоты. Не нова народная мудрость: «чистота на столе – чистота в голове» или «порядок в доме – порядок в жизни». Формулировки различны, а смысл един. И законодатели некоторых стран, возможно, вдохновленные этим мировоззрением, решились закрепить в нормативно-правовом порядке требования к чистоте.

Особенно в этом плане отличился Сингапур, установивший поистине драконовские меры по отношению к грязнулям. За выбрасывание мусора на улицах грозит не только штраф, но и исправительные работы, а за повторное нарушение – тюремное заключение. При этом особую ненависть власти Сингапура питают к жевательным резинкам: они разрешены лишь по рецепту врача. Поэтому приобрести жвачку можно лишь в аптеке. А за нелегальную продажу в отношении фармацевтов предусмотрены невероятные штрафы, лишение лицензии на право работы и даже двухлетнее тюремное заключение!

Да, наверное, школьные технички из России грезят о введении подобных законов у нас, дабы не повадно было безобразникам лепить жвачки на парты, стулья и полы школьных коридоров. Кстати, за жевательную резинку, выброшенную в США на тротуар, также придется заплатить немалый штраф: не меньше 35 000 рублей, а в случае невозможности оплаты – посидеть в тюрьме.

Законы чистоты в Пенсильвании, США, по нашему мнению, еще более суровы, так как устанавливают требования к уборке дома: специальный указ о чистоте запрещает домохозяйкам прятать грязь и пыль под ковер в своем доме. Вот только не ясно, как власти узнают, что скопившаяся под ковром пыль – результат злонамеренного сокрытия ее хозяйкой дома? И как, собственно, проверяется наличие этой пыли и ее достаточность для фиксации правонарушения? Видимо, мертворожденные нормы – бич, свойственный не только нашей стране. И это, согласитесь, несколько успокаивает.

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