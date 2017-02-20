Суд над саранчой и изгнание моли из страны. Как и за что в Европе судили насекомых?

Нескучное право

Фото с сайта greenbelarus.info

Вас приветствует очередной выпуск "Нескучного права". Сегодня мы расскажем о, казалось бы, невероятном: судебных процессах над животными. Как известно, юрист – это одна из самых древних профессий. Ведь первые юристы, а точнее адвокаты, прокуроры и даже судьи появились еще в Древнем Риме. Вспоминается интересная цитата писателя-сатирика Ярослава Гашека. Ее смысл такой: юристы так красиво владеют языком, что с легкостью могут доказать, что не собака укусила человека, а наоборот. На этой ноте перейдем к описанию тех самых интересных случаев привлечения животных к ответственности, о которых мы обещали рассказать.

Надо сказать, что в Средние века суд над животным и даже насекомыми считался делом вполне обычным. В Испании, в городе Чемаране, в 1540 году судили моль, которая незадолго до суда испортила весьма ценный гобелен. Невероятно, но никаких изъятий в отношении нее сделано не было. И моль приговорили к отсечению головы. Однако, вероятно, из-за того, что исполнить данное решение было проблематично, Фемида объявила о смягчении наказания: изгнании моли из страны.

Буквально через пять лет после изгнания моли из Испании в соседней Франции, в городе с красивым названием Сан-Жан-де-Мольен, провинился еще один представитель насекомых: саранча, которую обвинили в порче виноградника. На суде присутствовали и адвокаты: один выступал от имени жителей города. Второй, соответственно, встал на защиту насекомых. Саранча исчезла, даже не дождавшись решения суда. Следует сказать, что вывернулся суд довольно умело: он перенес заседание до того момента, пока саранча не появится вновь. Следует ли пояснять, что приговор так никогда и не был вынесен.

Все выпуски программы »