Неодобрительный взгляд на офицера полиции и гримасничанье перед собакой. За что еще могут наказать в разных штатах США?

Нескучное право

Фото с сайта VSE42.Ru

«Нескучное право» снова с вами! Сегодня поговорим о том, как следует и как не следует выглядеть в некоторых обстоятельствах. Странный выбор темы, подумаете вы, возможно, и странный, но неужто не заслуживающий внимания? Заслуживающий, и сейчас вы в этом убедитесь. Только послушайте, какие нелепые запреты установлены в разных штатах США!

В Нью-Джерси считается противозаконным «неодобрительно смотреть» на офицера полиции. Неодобрительно смотреть? Это как? Хмурить брови, поджимать губы, выпучивать глазные яблоки? Как, господа законотворцы, понять, смотрю я на офицера неодобрительно, подозрительно, выжидательно или с опаской? Ах да, ведь в США прецедентное право. Наверное, только суд сможет установить, каким был мой вид в момент обращения взора к стражу общественного порядка.

Аналогичный вопрос возникает в отношении законодательной нормы Вашингтона, согласно которой противозаконно делать вид, что твои родители богаты. Да уж, похоже, у американцев своеобразное понимание девиантного, то есть, отклоняющегося от нормы, поведения. Раз прикидываться богатым – аж правонарушение.

Намного проще дело обстоит с третьим удивившим нас запретом: шоком было узнать, что в Оклахоме люди, которые корчат рожи собакам, могут быть подвергнуты не только штрафу, но даже тюремному заключению! А страсти накаляются! Нет, конечно, собак нужно уважать, они наши верные друзья. Но чем, скажите, пожалуйста, корчанье рож расстроит младшего товарища? Ах да, это же Соединенные штаты, где собак даже водят к собачьим психологам, что уж говорить о запрете на рожи. Вероятно, это превентивная мера от собачьей психической неустойчивости.

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