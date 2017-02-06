В каких странах детям нельзя давать имена Собака, Кошка и Апельсин?

Нескучное право

Фото с сайта lodkiplm.ru

Сегодня в "Нескучном праве" мы расскажем о том, как можно и как нельзя назвать своего ребенка в разных странах.

В истории наверняка имели место случаи, когда родители всерьез задумывали называть дочь Сейлор Мун, Покахонтас или Гермиона, а сыновей – Фродо, Мерлин, Монте-Кристо или Бэтмен. Где же предел свободы родительских фантазий? Ответ на этот вопрос напрямую зависит от того, в какой стране ребенку дается имя.

Называть детей в честь литературных героев, имена которых одновременно включают и имя, и фамилию, а также кличками персонажей литературных ли, исторических ли, запрещено в Мексике, Польше и Германии.

В Мексике и Швеции также нельзя называть детей в честь общеизвестных брендов, таких как Facebook, IKEA, Adidas.

В Малайзии ребенку не зарегистрируют имя схожее с названиями фрукта, овоща или животного. И слава Богу! Представьте себе человека с именем Апельсин Викторович или Кошка Витальевна.

Некоторые мусульманские государства, например, Саудовская Аравия, запрещают имена, связанные с христианской верой: Малак (Ангел), Наби (Пророк) и Джибриль (Гавриил).

В Португалии запрещены уменьшительные имена. Там вы не назовете ребенка Женей или Сашей. Только Евгенией или Александром.

Особый интерес представляет Китай. Известно, что в данной стране принята иероглифическая система записи. Поэтому идея, возникшая у одной китайской пары, назвать ребенка символом «собака» («@»), используемом чаще всего для записи адреса электронной почты, не вызывает такого уж большого удивления. Кстати, в Китае символ «собака» («@») называется по-другому. Он называется: «мышка». Так или иначе китайские власти отклонили просьбу родителей, так как сочли, что выбранный символ не является символом китайской письменности.

В Новой Зеландии вы не встретите человека с именем-титулом: царь, царевич, король, королевич и так далее.

А в Дании, Доминиканской Республике и Исландии существует единый список разрешенных имен.

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