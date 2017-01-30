Сколько крысиных шерстинок может быть в килограмме риса? Необычная норма установлена в Индии

Нескучное право

Фото с сайта Польза и Вред.Ру

Сегодня в «Нескучном праве» об интересных правилах и нормах в законах, связанных с питанием.

Так, согласно одному из действующих СанПинов «примерное меню в детском лагере должно содержать информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности каждого блюда». И эти требования не так уж станны. Но! Читаем далее: «Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур. То есть в меню обязательно ссылаться на рецепт блюда! Вот это да! Требование нетипичное.

Хотя не столь шокирующее, как законодательство Индии. Согласно нему противозаконным является оставлять более пяти крысиных шерстинок или кусочков помета на килограмм риса, пшеницы, кукурузы или крупы. Вот здорово. То есть четыре шерстинки и кусочка помета – допустимая норма? Видно, что законодатели бросаются из крайности в крайность: одни жестко регулируют даже форму меню, другие устанавливают допустимую норму кала в еде!

Хотя неизвестно, что представляет большую опасность: пять крысиных шерстинок в килограмме риса, допустимые в Индии, или рактопамин – синтетическая добавка, которая повсеместно используется в США для увеличения мышечной массы животных, выращиваемых на убой. К слову, в России и еще 160 странах рактопамин запрещен. Конечно, шерстинки и помет звучат хуже, но, если разобраться, последствия употребления в пищу рактопамина намного опаснее.

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