25 января – День штурмана ВМФ. Занимательные факты из истории

Нескучное право

Фото с сайта Оружие России

Сегодня, 25 января, – День штурмана Военно-Морского Флота Российской Федерации – профессиональный праздник российских военнослужащих, отвечающих за прокладку курсов кораблей, судов и авиации ВМФ.

И в честь этого праздника «Нескучное право» расскажет вам, дорогие радиослушатели, несколько занимательных фактов из истории.

В первую очередь интерес представляет причина выбора для празднования именно даты 25 января. А выбор такой не случаен. Именно в этот день в 1701 году император Российской империи Петр Первый издал Указ, в котором говорилось: «Быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростно искусств учению», а если перевести на современный язык, указал учредить Школу математических и навигацких наук.

Следует сказать, что Петр любил все, что связано с флотом. Выпивку он, по свидетельствам современников, любил тоже, но это не мешало ему быть критично настроенным по отношению к чужому пьянству. Некоторые меры были довольно жесткими. Так, штурманов запрещалось пускать в кабаки, поскольку отчего-то за людьми именно этой профессии закрепилась репутация шумных дебоширов.

Император также в довольно строгой форме запрещал напиваться морякам и штурманам, находящимся за границей. Такое поведение, по мнению государя, было недостойно российского служащего и позорило родину. Однако указ не запрещал напиваться на корабле и, более того, устанавливалось, что пьяный моряк невиновен, если он лежал головой по направлению к своему судну. Мол, до корабля «не дошел, но ведь стремился».

Впрочем, все это дела минувших дней. Сегодня «штурман» - это гордая профессия, не имеющая ничего общего с пьяными дебошами в кабаках!

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