Налог на интернет и платные пикники: необычные законодательные инициативы в России

Нескучное право

Фото с сайта www.chemzanyatsya.ru

Сегодня в рубрике «Нескучное право» мы вспомним отечественные законодательные инициативы, в свое время поразившие нас оригинальностью.

Самой возмутительной их них был законопроект о налоге на интернет, согласно которому с каждого интернет-пользователя должен был взиматься сбор за саму возможность бесплатно и легально скачивать кино, книги и другие объекты авторских прав. Судя по всему, создателю инициативы не давали спать лавры византийского законотворца, «пропихнувшего» когда-то закон о налоге на воздух.

Не уступает первому законопроект о налоге на пикники, речь в котором шла о взимании платы за пользование лесами в случае, если вы решили поваляться на травке и покушать шашлыка на государственной земле. Думается, о том, кто будет собирать такой налог, депутат не подумал.

Далее по списку идет предлагавшийся к рассмотрению проект закона «О порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов». Ах, какое название! На практике же закон регламентировал порядок сбора грибов и ягод. Согласно нему грибникам запрещалось использовать при сборе грибов ножи. О цели автора при этом можно только догадываться. То ли это сохранение грибного царства, то ли устранение опасности, вызванной бродящими по лесу вооруженными грибниками… Сложно сказать.

Следующим по списку идет закон, запрещающий езду на велосипеде без прав. Велосипедистам предлагалось сдавать экзамены на знание правил дорожного движения и получать полноценные водительские права на управление велосипедом. Стесняюсь спросить: а на трехколесном велосипеде тоже только после экзамена разрешите покататься?

Хотя ни одна из описанных инициатив не была претворена в закон, сам факт данных предложений и их обсуждения Государственной Думой вызывает улыбку.

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