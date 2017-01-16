Иск к Сатане и дело о краже волны: знаменитые и забавные, но заведомо бесперспективные судебные иски

Нескучное право

Фото с сайта proshkolu.ru

Сегодня в рубрике «Нескучное право» мы расскажем о знаменитых и забавных, но заведомо бесперспективных исках.

Самым старым и самым странным можно назвать дело господина Майо, который подал в суд США на Сатану и его приспешников. Мужчина заявил, что ответчик попирает его конституционные права: “намеренно чинит препятствия истцу на протяжении всей его жизни”. И что такого рода умышленные преступные действия ответчика в конечном счете привели истца к моральному падению.

Дело было прекращено судьей ввиду отсутствия законных оснований для предъявления иска данному ответчику и непредставления истцом суду доказательств обратного.

Внимания заслуживает иск также явного романтика, поэта, но, вероятно, до жути обидчивого и ранимого серфера из Калифорнии, который пытался взыскать компенсацию морального вреда со своего коллеги за то, что тот, цитирую: «украл у него волну». Дело заводить отказались, обосновав это тем, что невозможно оценить «боль и страдания», доставленные созерцанием того, как кто-то поймал волну, предназначавшуюся для тебя.



Вспоминая странные иски, нельзя обойти вниманием отечественные прецеденты, например иск об отрешении Владимира Владимировича Путина от занимаемой должности ввиду того, что, по мнению истца, является врагом народа, другом олигархов и чиновников, способствует разграблению России и обнищанию Российского народа, разбогатению чиновников, банкиров и миллиардеров-грабителей. Иск был подан в апреле этого года в Арбитражный суд Саратовской области, но производство по делу было прекращено, так как согласно главе 4-й Конституции суды не вправе вмешиваться в деятельность президента.

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