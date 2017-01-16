Почему в штате Пенсильвания США водители должны разбирать свои машины и причем тут лошадь?

Нескучное право

Фото с сайта www.tvtomsk.ru

Продолжая рубрику «Нескучное право», расскажем Вам о законах, регулирующих правила дорожного движения в разных странах, причем в самом что ни на есть широком смысле этого слова.

Ни для кого не секрет, что в некоторых странах правостороннее, а в некоторых – левостороннее движение, но, думаю, Вы удивитесь, если узнаете, что в Австралии аналогичное правило действует в отношении пешеходов: установлен запрет на движение по встречной (правой) полосе. Запрет действует на всех дорогах, в том числе и на сельских пешеходных тропах.

Еще более чудным и сказочно странным законом может похвастаться родина Ганса Христиана Андерсена, Дания. В этой стране, если лошадь испугается автомобиля, водитель должен остановиться и накрыть машину чем-нибудь, чтобы замаскировать ее. Так и хочется уточнить: а фуры и автобусы тоже необходимо прятать?

Хотя даже если и необходимо, это не сравнится с ужаснейшим законом штата Пенсильвания США, согласно которому в аналогичном случае владелец автомобиля... ВНИМАНИЕ!... обязан разобрать автомобиль и спрятать его части в кустах.

Полагаем, приведенные примеры как ничто демонстрируют, что законы могут быть не только нескучными, но и совершенно нежизненными.

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