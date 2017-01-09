Почему в Китае нельзя спасать тонущих людей?

Нескучное право

Фото с сайта СургутИнформТВ

Сегодня мы расскажем о парочке не поддающихся, на наш взгляд, пониманию, но оттого еще более интересных законов Китая.

Итак, представьте картину: Вы идете по набережной, светит солнышко, зеленеет травка. Вдруг Вы слышите крик и видите, что недалеко от берега тонет незнакомец. И Вы можете ему помочь, и помогаете, переполняемые гордостью за свой героический поступок. Но не тут-то было, Вас вместо того, чтобы похвалить, обвиняют в правонарушении. Как? Почему? Потому что в Китае спасение тонущего человека противозаконно, так как является вмешательством в его судьбу.

Кошмар. Но есть правила и похуже: например, дозволение добить самоубийцу в случае, если он не смог убить себя сам.

Наверное, столь жестокие и дикие, с нашей точки зрения, правила воспринимаются спокойнее в перенаселенной стране, и, наверное, авторы этих норм сказали бы: «Закон суров, но это закон». А я бы сказал, что рад, что живу в России!

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