Почему в штате Иллинойс США запрещено предлагать сигары домашним животным?

Нескучное право

Фото с сайта V-Mire-Sobak.ru

Сегодня о законах - смешных и диких.

Право, законы, суды – для кого-то эти слова ассоциируются только со строгим сухим слогом и кипой бумажек. Нам бы хотелось продемонстрировать оборотную сторону медали. Ведь законы пишут люди, и они могут быть таким же человечными, забавными, глупыми или жестокими. Сегодня расскажем пару интересных фактов о защите животных в разных странах мира.

Например, знаете ли Вы, что в городе Зион штата Иллинойс США запрещено предлагать сигары домашним животным? А в Оклахоме штрафу может быть подвержен человек, дразнящий собаку путем «корчания» рожи? Да, именно так.

На Аляске же выражение «не будите спящего дракона» превратилось в «не будите спящего медведя» и получило законодательное закрепление. Не думаю, конечно, что наказание за это правонарушение будет кому нести после пробуждения зверя…

В Техасе противозаконно доить чужую корову (что, вполне логично, если бы не конец предложения), внимание! а также нельзя писать на ней краской. А вот это уже странно.

Правда, не так странно, как провозглашенный в Индии официальный запрет убирать за коровой навоз. Про покушение на жизнь и здоровье коровы в Индии я лучше говорить не буду, дабы закончить на ноте забавной, а не жуткой.

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