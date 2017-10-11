Комментарий дня

Фото с сайта gubernator74.ru

Высокие результаты Челябинской области на выставке «Золотая осень» показывают, что регион успешно встраивается в федеральные сельскохозяйственные тренды. Так участие в крупнейшем агропромышленном смотре России прокомментировал руководитель центра развития экономических систем ЧелГУ Сергей Гордеев.

С выставки делегация Южного Урала привезла 153 медали, из которых 88 - золотые. Сельское хозяйство в разных территориях области существенно различается в силу контрастных климатических условий, напомнил Гордеев. Юг традиционно специализируется на твердых сортах пшеницы. Продукция предприятий, которые базируются в этой части региона, отличается высокой конкурентоспособностью. Эту планку удается удерживать несмотря на то, что из-за климата агробизнес считается рисковым. Также в спектр наиболее удачных южноуральских сельхозпроизводств эксперт включил птицефабрики. Крупные инвестиции, пришедшие в отрасль еще пять-семь лет назад, вывели область в лидеры, отметил эксперт.

Руководитель центра развития экономических систем ЧелГУ Сергей Гордеев:

«Трудно ожидать, что Челябинская область из края тяжелой промышленности и металлургии станет житницей страны и Краснодарским краем. Этого ожидать не приходится. То, что у нас получается, должно существовать дальше как минимум. Мы находимся в общероссийском национальном процессе формирования единого российского рынка сельскохозяйственной продукции. И говорить, что Челябинская область будет в какой-то степени самодостаточной, будет не совсем корректно. В наше время, при нашей транспортной доступности таких изолированных регионов уже быть не может. Это естественный процесс».

Основной вклад в экономику региона - свыше 50% - разумеется, обеспечивает металлургическая промышленность. Однако развитие сельского хозяйства решает целый ряд социальных проблем, добавил Сергей Гордеев. Это, во-первых, занятость населения, а во-вторых, сдерживание цен на продукты питания.

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