Комментарий дня

Фото с сайта www.ekburg.ru

Южный Урал по темпам роста промышленности опередил другие регионы. Эксперты называют это естественной закономерностью. Министерство экономического развития Челябинской области сообщило о том, что индекс промпроизводства в регионе с января по август вырос на 4,8% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Таким образом, регион идет с заметным опережением в сравнении с общероссийскими показателями, которые составляют 1,9%. По словам декана экономического факультета ЧелГУ Алексея Шумакова, когда начинается экономический спад, производство в Челябинской области реагирует на ситуации острее, чем в других субъектах. Но и «подъем с колен» происходит значительно быстрее.

Алексей Шумаков, декан экономического факультета Челябинского государственного университета:

«При оживлении или, дай Бог, подъеме спрос на эти элементы поступает с участием так называемых кумулятивных, мультипликативных эффектов. Когда всем нужны материалы для развития, то самой востребованной оказывается сталь, потому что из стали делается все, что требуется. Когда экономика растет, нужны те элементы, которые этот рост обеспечивают. Их как раз производит наша область».

Наибольшую положительную динамику показывают такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, металлургия и обрабатывающие производства. Рост, который сейчас демонстрирует промышленность Челябинской области, - это фактически восстановление позиций, комментируют результаты в минэкономе. По словам губернатора Бориса Дубровского, экономика региона и ранее неоднократно демонстрировала способность к более быстрому, чем в среднем по стране, преодолению кризисных моментов.

Фото: www.csu.ru

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