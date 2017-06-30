Анатолий Гагарин: Программа реновации в Москве поможет ускорить переселение из ветхого жилья в Челябинской области

Комментарий дня

Фото с сайта o-nedvizhke.ru

Программа реновации в Москве поможет ускорить переселение из ветхого жилья в Челябинской области. Так считает руководитель филиала Фонда развития гражданского общества на Урале Анатолий Гагарин. По мнению эксперта, столичный проект превратится в тренд, который распространится на всю страну и будет ускорять принятие решений, связанных с расселением из аварийного жилья.

Анатолий Гагарин, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Уральском федеральном округе:

«Программа в определенном смысле выступила лавиной, которая будет ускорять решение вопросов, связанных с аварийным, ветхим и прочим жильем, в том числе незаконным жильем, с ним тоже надо что-то делать. Здесь есть несколько направлений, которые активно обсуждаются, скажем, специальное жилье, то, что раньше называлось ведомственное жилье. Необязательно, чтобы люди получали это жилье в собственность. Это может быть муниципальный фонд, это может быть еще какое-то жилье. Это жилье может быть малокомфортным, но там по крайней мере можно будет жить. Понятно, что у нас временное - это самое постоянное, не хотелось бы, чтобы мы увлеклись этой темой, но это один из способов решения задач».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам городов и районов активизировать работу по расселению ветхого жилья. Она должна быть завершена до 1 сентября. Под федеральную программу попадает фонд, признанный аварийным до 1 января 2012 года. Уже получили новые квартиры 10 тыс. человек. В Челябинске для переселенцев ввели в эксплуатацию новый ЖК на улице Новороссийской и два дома на улице Агалакова. Еще один квартал глава региона осмотрел на этой неделе. Комплекс из двух высотных домов разместился на берегу озера Смолино, там оборудована дворовая площадка, благоустроены набережная и сквер. В областную столицу переедут люди из Миасса, Златоуста, Карталов, Ашинского, Сосновского, Увельского, Катав-Ивановского и Чебаркульского районов.

Фото: civilfund.ru

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