Сергей Лихачев: Упор на строительство тоннелей и эстакад в Челябинской области — необходимая мера в условиях новой волны автомобилизации

Комментарий дня

Фото с сайта gorodkirov.ru

Упор на строительство тоннелей и эстакад в Челябинской области — необходимая мера в условиях новой волны автомобилизации. Так считает декан факультета экологии Челябинского государственного университета Сергей Лихачев. Комментируя инициативу регионального миндора по внедрению экологичного транспорта и новому подходу к градостроительству, эксперт отметил, что роль автомобилей в образовании смога горожане сильно занижают. По его словам, «черное небо» в период неблагоприятных метеоусловий — «заслуга» не одних заводов.

Сергей Лихачев, декан факультета экологии Челябинского государственного университета:

«Экологическая ситуация, да, у нас бывает непростая. Как во многих миллионниках. 40% выбросов, загазованности у нас — от машин, от автотранспорта, 35-40%. Я не специалист в дорожной сети, но я могу сказать, что большегрузы надо вывести из города, пустить их вобходную, транзиты все. Надо работать с продавцами бензина, чтобы там не было фальсификата и чтобы там был нормальный бензин. Надо зеленые зоны высаживать и выращивать. Но это нужна воля, я думаю, что она есть. Если руководство будет заниматься этим вопросом, а оно уже занимается, то мы скоро получим эффект. А потом, надо с машинами что-то делать, потому что 400 тыс. машин - это же сильно превышает допустимые нормы».

Ранее о мерах по снижению выбросов от автомобилей сообщил глава миндортранса области Дмитрий Микулик. Он отметил, что в городах с самым грязным воздухом — Челябинске и Магнитогорске — запустят новые трамваи. В планах также строительство нескольких тоннелей и эстакад, магистрали будут выносить из жилого массива. По словам главы миндора, результатом станет увеличение скорости потока и уменьшение объема выхлопов, благодаря возможности длительного движения без остановок.

Фото: www.csu.ru

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