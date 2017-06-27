Андрей Лавров: Распределение дополнительных бюджетных 4 млрд рублей отвечает стратегическим целям Челябинской области

Комментарий дня

Фото с сайта Tambov.ru

Распределение дополнительных бюджетных 4 млрд рублей отвечает стратегическим целям Челябинской области. Так считает политолог Андрей Лавров. Львиная доля суммы - 2,9 млрд - пойдет на ремонт дорог в регионе. Известно, что, кроме областного центра, финансирование на развитие инфраструктуры получили Магнитогорск, Сосновский и Чебаркульский районы. Второй по величине статьей расходов дополнительных средств станет здравоохранение. Так, на приобретение машин скорой помощи выделили более 114 млн рублей.

Андрей Лавров отметил, что направления финансирования выбраны не случайно. Дороги для Челябинской области важны, так как регион является крупным транспортным узлом, а поддержка здравоохранения соответствует сентенции губернатора Бориса Дубровского о том, что в центре Стратегии развития Южного Урала должен находиться человек.



Андрей Лавров, политолог:

«То, что изыскались эти деньги - это уже огромное благо, очень серьезное подспорье и помощь всей Челябинской области. То, что деньги выделяются именно на эти сферы, тоже достаточно объяснимо. Дорожная тематика - это тематика, прежде всего, стратегическая. Это продвижение области вперед, потому что мы - перевалочный пункт, и на этом все строится. Если мы не выправим эту систему, то мы не будем ни на чем зарабатывать дальше. Если говорить о том, что вторая, насколько я понимаю, по расходам сфера - это здравоохранение, я вообще не знаю, что более ценно, чем человек. Это первично. Это тоже достаточно разумно и понятно».

Дополнительные 4 млрд поступили в региональный бюджет благодаря оживлению экономики. Индекс промпроизводства по итогам первых пяти месяцев 2017 года вырос на 1,5%. По данным минэкономразвития Челябинской области, положительную динамику демонстрируют несколько отраслей: добыча полезных ископаемых (+11%), металлургия (+0,8%), обработка древесины (+19,8%), а также легкая промышленность.

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