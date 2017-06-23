Юлия Бабанова: Сотрудничество южноуральских промышленников со «Сколково» станет импульсом экономического, экологического и социального развития региона

Комментарий дня

Фото с сайта sk.ru

Сотрудничество южноуральских промышленников со «Сколково» станет импульсом экономического, экологического и социального развития региона. Так считает профессор кафедры управления инновациями в бизнесе Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ Юлия Бабанова. Восемь проектов инновационного центра взяли на вооружение пять крупнейших предприятий области: ММК, ЧТПЗ, цинковый завод, «Уральская кузница», ПО «Маяк». «Для нашего наукоемкого региона собственные интеллектуальные продукты, инновации, НИОКР – это ключевое условие успешного развития», - заявил губернатор Борис Дубровский.

В феврале 2017 года Челябинская область заключила соглашение с фондом. В четверг, 22 июня, руководство региона встретилось с представителями «Сколково», стороны обсудили работу в рамках документа. Выбранные векторы внедрения инноваций - металлургия и АПК - хорошо показывают, что Южный Урал не просто наращивает массу и увеличивает объемы производства, но и заботится об экономической эффективности, которая показывает соотношение результатов и ресурсов, затраченных для их достижения, сказала Юлия Бабанова.

Юлия Бабанова, профессор кафедры управления инновациями в бизнесе Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ:

«Сколково» является, с одной стороны, центром притяжения инновационных технологий, а с другой - национальным брендом. С этой точки зрения партнерство со «Сколково» является стратегическим решением для развития Челябинской области. И оно позволит не только внедрить в промышленность ведущие мировые технологии, но и привлечь инвесторов. Ну, а как жителю области мне радостно слышать о том, что правительство держит руку на пульсе мировых инноваций. Поддержка реализации инновационных проектов - это шаг в экологическое благополучное будущее области. И на АПК в том числе - ведь у нас одной из существенных проблем сегодня являются последствия работы АПК. На экологию области это тоже очень сильно влияет. Инновации - это всегда соотношение экономики, экологии и развития промышленности».

По мнению эксперта, внедрение технологий «Сколково» на предприятиях, которые «кормят» значительную часть области, заметно снизит утечку мозгов в другие регионы. Талантливой и образованной молодежи не нужно будет искать возможность реализации своего потенциала в других территориях. Кстати, потенциал огромен - это видно по инициативам южноуральских научно-образовательных центров и молодежных организаций, которые базируются на промышленных предприятиях. Качественных идей много, и местная структура «Сколково» будет подходящей площадкой для их реализации, отметила Юлия Бабанова.

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