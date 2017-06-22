Сергей Лихачев: Для ликвидации стихийных свалок в Челябинской области нужна политическая воля

Комментарий дня

Фото с сайта www.livekuban.ru

Для ликвидации стихийных свалок в Челябинской области нужна политическая воля. По-другому решить проблему не получится, считает декан факультета экологии ЧелГУ Сергей Лихачев. Он подчеркнул, что вопрос становится все более актуальным для региона. Каждый квартал в Челябинской области выявляют по 300-400 участков, заваленных мусором. В среду, 21 июня, губернатор Борис Дубровский поручил главам городов и районов активизировать работу по ликвидации несанкционированных свалок на территории Челябинской области. Такие стихийные места хранения отходов, по словам Лихачева, заражают почву и воду вредными веществами, являются рассадником крыс и мышей.

Сергей Лихачев, декан факультета экологии Челябинского государственного университета:

«Несанкционированные свалки загрязняют природу. Загрязняют почву, воду, леса, уничтожают травянистый покров. Они слеживаются, под ними ничего не растет. А если это в городе, то там появляются крысы, мышевидные грызуны, которые вызывают опасные для человека болезни. Но решение - это все-таки политический вопрос, вопрос власти, прежде всего органов местного самоуправления. Они должны этим заниматься, муниципалитеты. Уже ведь есть пример, скажем, в Кременкуле бутылки сортируют, дробят, из них делают полотно. И в Кыштыме это очень хорошо налажено, они еще раздельный сбор мусора устраивают. Все можно сделать, но нужна политическая воля, а она есть у руководства области, поэтому, думаю, мы справимся с этой проблемой. Не за год, не за два, лет за десять, но мы справимся».

Новая система обращения с отходами, которая начала действовать на Южном Урале с 2016 года, поможет организовать работу по борьбе со стихийными свалками, считает Сергей Лихачев. Заниматься сбором, сортировкой и утилизацией мусора смогут только сертифицированные регоператоры. Кроме того, в области появятся несколько больших современных полигонов, которые справятся с существующим объемом отходов.

Фото: www.csu.ru

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