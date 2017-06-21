Анатолий Гагарин: Опыт Сатки по социальному проектированию нужно распространить на другие моногорода страны

Комментарий дня

Фото с сайта gubernator74.ru

Опыт Сатки по социальному проектированию нужно распространить на другие моногорода страны. Об этом заявил руководитель филиала Фонда развития гражданского общества на Урале Анатолий Гагарин. Раньше в городе вся жизнь кипела вокруг нескольких промышленных предприятий, теперь там внедряют самые современные технологии социального проектирования, а для создания имиджевого логотипа приглашают Артемия Лебедева. Анатолий Гагарин считает, что именно активность простых граждан должна помочь развитию моногородов, при поддержке федерального финансирования, разумеется, уточнил эксперт.

Анатолий Гагарин, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Уральском федеральном округе:

«Опыт Сатки, безусловно, нужно внимательно изучить и распространить его на другие моногорода, как в Челябинской области, так и в других, может быть, регионах. Недаром Сатку называют "западной столицей" Челябинской области, учитывая, что Сатка ориентируется на современные технологии, которые используются в цивилизованном мире. Это как раз очень важно, потому что эти новые муниципальные практики, которые основаны на пробуждении креативной энергии самих жителей, - это очень хороший импульс. Надо учитывать, что Челябинской области уделяется огромное внимание со стороны федерации. Мы знаем, что из-за того, что в Челябинске будут проходить крупные международные форумы. Это позволяет не только Челябинску, но и городам Челябинской области заново осмыслить свои возможности и вовлечь в процесс социально-экономического и культурного созидания ту активную часть населения, которая уже сейчас мобилизуется и модифицирует новые практики».

Сейчас в Сатке проходит региональный форум «Моногорода: инструментарий позитивных трансформаций». Там обсуждают возможные пути развития депрессивных территорий. Губернатор Борис Дубровский на открытии мероприятия подчеркнул, что власти Сатки и бизнес не только эффективно развивают существующий потенциал, но и создают новые площадки для различных интересных проектов.

В Челябинской области насчитывается 16 моногородов, в том числе семь из них находятся в так называемой «красной зоне», то есть относятся к территориям с наиболее сложным социально-экономическим положением. Анатолий Гагарин отметил, что для каждого моногорода с учетом специфики нужно разрабатывать собственный план выхода из кризиса.

Фото: civilfund.ru

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