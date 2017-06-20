Алексей Шумаков: Рост индекса промпроизводства в Челябинской области показывает «оттаивание» экономики

Комментарий дня

Фото с сайта Penzavzglyad.ru

Рост индекса промпроизводства в Челябинской области показывает «оттаивание» экономики. Так декан экономического факультета ЧелГУ Алексей Шумаков прокомментировал информацию об увеличении показателя на 1,5%, зафиксированном по итогам первых пяти месяцев 2017 года. По данным минэкономразвития Челябинской области, положительную динамику демонстрируют несколько отраслей: добыча полезных ископаемых (+11%), металлургия (+0,8%), обработка древесины (+19,8%), а также легкая промышленность. По словам министра экономического развития Сергея Смольникова, в целом ощущается оживление рынка и увеличение спроса, что отражается на промпредприятиях. До конца года ведомство прогнозирует рост на 2%.

Регион развивается в контексте всей страны, так что постепенное увеличение показателей говорит о «потеплении» в федеральных масштабах, отметил Алексей Шумаков. Правда, говорить о том, что движение по намеченному вектору будет быстрым, еще рано.

Алексей Шумаков, декан экономического факультета Челябинского государственного университета:

«Конечно, наша область не может рассматриваться как какое-то изолированное явление или регион, как остров благополучия или, наоборот, невезения. То, что на языке экономической теории называется «экономическая депрессия», - видимо, появляются признаки смены этого периода элементами экономического оживления, после чего должен наступить подъем. О каком-то впечатляющем подъеме говорить не приходится, но цифры, безусловно, очень приятные и отрадные. Дай бог, чтобы эти тенденции сохранились. Я вам хочу сказать, что на экономику Челябинской области гораздо в большей степени влияет ситуация в экономике ведущих зарубежных стран. Наши предприятия — в основном это игроки мирового рынка. Если там дела будут идти хорошо, у нас это будет отражаться только положительно».

Также эксперт прокомментировал годовое продление санкций ЕС в отношении России, о котором стало известно в понедельник, 19 июня. По словам Шумакова, такие действия противоречат установке на либерализацию рынков. Тем не менее практика показывает, что бизнес успешно обходит искусственные ограничения, и партнеры не теряют друг друга.

Фото: www.csu.ru

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