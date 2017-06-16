Александр Мельников: Совместные проекты Челябинской области и Китая имеют серьезный задел на успех

Комментарий дня

Фото с сайта gubernator74.ru

Совместные проекты Челябинской области и Китая имеют серьезный задел на успех. Перспективность концепций, представленных Южным Уралом в четверг, 15 июня, на IV международном ЭКСПО в Харбине, оценил политолог Александр Мельников.

Активизация взаимодействия с Китаем — это федеральный тренд, но на стороне Челябинской области играет и географическое расположение региона. Кроме того, в крупнейших проектах КНР имеет прямую заинтересованность, подчеркнул эксперт. Речь, например, о строительстве высокоскоростной магистрали, в которой отрезок «Челябинск — Екатеринбург» - только часть большого пути между Азией и Европой. А строительство конгресс-центра рассматривается в привязке к саммиту ШОС — организации, в которой Китай занимает ключевую позицию, добавил Александр Мельников.

Александр Мельников, политолог:

«Во-первых, мы знаем, что, начиная с 2014 года у России и, соответственно, Челябинской области, непростые взаимоотношения с западными странами из-за различных ограничений, санкций, из-за геополитической ситуации. Поэтому внимание к противоположному географическому вектору — к Китаю — вполне оправдано. Во-вторых, мы знаем, что это достаточно мощная экономика, и при этом Челябинская область геополитически так расположена, что, как декларировал и губернатор, имеет возможность быть некими «воротами в Азию».

Эксперт, впрочем, заметил, что диалог Челябинская область ведет не только с Китаем. Серьезные проекты — и по строительству ВСМ, и по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года (соответственно, строительству конгресс-хола) — обсуждаются с венгерскими и итальянскими предприятиями, напомнил Мельников.

Фото: www.facebook.com

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